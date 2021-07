Tennisprofi Gabriela Ruse hat beim WTA-Turnier am Hamburger Rothenbaum als erste Spielerin das Finale erreicht. Die 23 Jahre alte Qualifikantin besiegte am Samstag in einem umkämpften Halbfinale die an eins gesetzte Ukrainerin Dajana Jastremska mit 2:6, 6:1 und 6:4.

Das Match dauerte knapp zwei Stunden. Für die Rumänin könnte es der erste Sieg auf der WTA-Bühne werden.

Im Finale am Sonntag trifft Ruse auf die Siegerin des zweiten Halbfinals zwischen Jule Niemeier (Dortmund) und Andrea Petkovic (Darmstadt). Das deutsche Duell beginnt um 14.30 Uhr.