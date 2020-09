Die neue Bundesliga-Saison rückt immer näher. In weniger als zwei Wochen rollt der Ball wieder in Deutschlands höchster Spielklasse.

Sie wollen auch ohne regelmäßige Stadionbesuche in der kommenden Saison mittendrin statt nur dabei sein? Dann nehmen Sie am kostenlosen SPORT1 Bundesliga Tippspiel 2020/21 teil!

Im neuen Fußballjahr haben Sie wieder die Gelegenheit, Ihr Fußball-Wissen unter Beweis zu stellen und sich mit Tausenden von Fans zu messen. Ob als Einzelspieler, im Team oder gegen SPORT1 Experten wie Mario Basler. Mit wem und gegen wen Sie antreten - das entscheiden Sie!

Anzeige

Und das beste: Beim SPORT1 Bundesliga Tippspiel 2020/21 warten tolle Preise auf Sie.

Wollten Sie schon immer einmal einen Tag hinter die Kulissen eines SPORT1-Reporters bei einem Bundesliga-Spieltag blicken? Oder träumen Sie schon seit Ihrer Kindheit davon, ein Spiel kommentieren zu dürfen? Dann nehmen Sie am Tippspiel teil und sichern Sie sich Ihre Chance!

Gewinnen Sie einmalige Preise

SPORT1 vergibt jedoch nicht nur Preise an die Saisonbesten, auch die Spieltagsgewinner dürfen sich freuen. Auf die besten drei Tipper warten unter anderem Trainingsoutfits von ERIMA, Trikots ihres Lieblingsvereins sowie SPORT1-Goodie-Bags

Auch die Preise für die besten Tipp-Teams haben es in sich. SPORT1 lädt die erstplatzierte Tipp-Mannschaft zu einem "Behind the Scenes"-Besuch ein. Dieser führt das Team von der Redaktion über die VIP-Loge des FC Bayern bis in die erste Reihe des legendären Doppelpass.

Fußballmannschaften haben dagegen die einmalige Gelegenheit, Ihren Verein der ganzen Welt vorzustellen. Denn SPORT1 kommt in den Heimatort der Erstplatzierten, um dort ein hochwertig produziertes Video über Ihren Verein zu drehen. Beim Dreh kann sich die beste Mannschaft noch dazu Tipps von Kult-Coach Peter Neururer einholen.

Ferner erwartet die Top-Teams unter anderem ein Treffen mit der Schalke-Legende Olaf Thon, eine gesponserte Grillparty sowie neues Team-Equipment von ERIMA.

Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute an und sichern Sie sich unvergessliche Erlebnisse. Unser Tipp an Sie: Tippen Sie!