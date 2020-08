Die Webseite https://tippspiel.sport1.de/ (nachfolgend "Website", "Tippspiel-Plattform") wird von der Sport1 GmbH betrieben (nachfolgend "SPORT1" oder "wir"). Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein zentrales Anliegen. Im Rahmen dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen Ihres Besuchs unserer Tippspiel-Plattform bzw. Ihrer Teilnahme an unserem Tippspiel. Für Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten beim Besuch dieser Webseite durch Analysedienstleister und Werbepartner von uns, verweisen wir auf die allgemeine Datenschutzerklärung von SPORT1 unter https://www.sport1.de/unternehmen/datenschutz/.

I. Grundsätze

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich unter Beachtung der im Folgenden beschriebenen Grundsätzen sowie den Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung (im Folgenden "DSGVO2) und dem für die SPORT1 geltenden Bundesdatenschutzgesetz (im Folgenden gemeinsam mit DSGVO "geltende Datenschutzbestimmungen").

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden "betroffene Person") beziehen. Hierunter fallen beispielsweise Bestandsdaten wie Ihr Name und Ihre E-Mail-Adresse, aber auch Nutzungsdaten, etwa die Information über den Zeitpunkt Ihres Besuchs unserer Seiten, den dabei von Ihnen verwendeten Browser, und weitere beim Besuch unserer Seiten generierte Daten.

II. Umfang der Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten (im Folgenden auch "Daten") von betroffenen Personen ausschließlich für die Bereitstellung und Durchführung unseres Tippspiels.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt dabei auf Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, und zwar - je nach Fall - konkret auf Basis Ihrer Einwilligung, einer rechtlichen Verpflichtung, eines Vertragsschlusses mit Ihnen oder nach erfolgter Abwägung der berechtigten Interessen im Einzelfall.

Soweit wir personenbezogene Daten auf Basis einer Einwilligung verarbeiten, tun wir dies nur, solange Sie nicht widersprechen bzw. die Einwilligung widerrufen.

Die Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann aber darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die in den genannten Vorschriften definierte Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass im Einzelfall eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

Welche Daten wir genau über Sie erheben und verarbeiten möchten wir Ihnen in den folgenden Datenschutzhinweisen mitteilen. Wenn Sie Fragen zum Thema Datenschutz haben, wenden Sie sich bitte an datenschutz@sport1.de. Die vollständigen Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Datenschutzhinweise.

III. Datenverarbeitende Prozesse und Tools

(1) Cookies

Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden und uns unter anderem die Wiedererkennung Ihres Browsers ermöglichen. Mit Hilfe von Cookies können wir den Komfort und die Qualität der auf der Website bereitgestellten Dienstleistungen verbessern.

Einige der von uns verwendeten Cookies werden nach dem Ende Ihrer Browser-Sitzung, d.h. nach dem Schließen Ihres Browsers, wieder gelöscht (sogenannte „Session Cookies“). Andere Cookies verbleiben während ihrem jeweiligen Gültigkeitszeitraum (siehe unten) auf Ihrem Endgerät und ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Soweit Sie uns durch Ihre Browsereinstellungen die Verwendung von Cookies erlauben, können unter anderen folgenden Cookies auf unseren Webseiten zum Einsatz kommen:

Technisch notwendige Cookies:

Wir setzen Cookies ein, um unsere Website bzw. Tippspiel-Plattform nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige Elemente unserer Website erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem Seitenwechsel identifiziert werden kann. In den folgenden technisch notwendigen Cookies wird dabei das Schließen des Willkommens-Dialogs und der eingestellten Sprache gespeichert sowie die Registrierung/Login in unseren Tippspielbereich ermöglicht sowie geschützt:

XSRF-TOKEN: User Auth-Token um den User zu identifizieren, Gültigkeit: 5 Jahre,

NG_TRANSLATE_LANG_KEY: Die eingestellte Sprache des Users, um die korrekte Übersetzung anzuzeigen, Gültigkeit: Session,

Diese Cookies werden uns bei jedem Seitenaufruf übermittelt, enthalten keine personenbezogenen Daten und dienen somit nicht der persönlichen Identifizierung.

Analyse – Cookies:

Wir verwenden auf dieser Webseite Cookies, die eine Analyse des Surfverhaltens unserer Nutzer ermöglichen. Auf diese Weise können eingegebene Suchbegriffe, die Häufigkeit von Seitenaufrufen oder die Inanspruchnahme von Webseiten-Funktionen analysiert werden. Die auf diese Weise erhobenen Daten der Nutzer werden im Zeitpunkt der Erhebung durch eine eingerichtete technische Maßnahme anonymisiert. Eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer der Webseite ist nicht mehr möglich. Diese anonymisierten Daten werden auch nicht gemeinsam mit personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert, die über ein Einwilligungsverfahren in deren Verarbeitung erhoben werden.

Die Verwendung der Analyse-Cookies erfolgt zu dem Zweck, die Qualität unserer Tippspiel-Plattform und dessen Inhalte zu verbessern. Durch die Analyse-Cookies erfahren wir, wie unsere Website genutzt wird und können so unser Angebot stetig optimieren sowie etwaige auftretende Problemfälle und Fehler schneller beheben. Für die detaillierte Nennung der auf dieser Webseite verwendeten Cookies, der Beschreibung der Funktionsweise, dem Zweck sowie der Widerspruchsmöglichkeiten verweisen dafür auf die Ausführungen unserer allgemeinen Datenschutzerklärung für unsere SPORT1-Webseiten unter https://www.sport1.de/unternehmen/datenschutz/.

Werbe – Cookies:

Zusätzlich werden durch den Einsatz von Werbenetzwerken Cookies von Drittanbietern gesetzt. Diese Cookies werden verwendet, um Ihnen Werbung von Drittanbietern anzuzeigen, die für Sie aufgrund Ihrer Browserverhaltensweisen von Interesse sein könnten. Die Drittanbieter können zur Anzeigenschaltung die auf unserer Seite gesammelten Informationen mit bestehenden Informationen kombinieren, um Ihnen so personalisierte und interessensbezogene Anzeigen anzuzeigen.

Für die detaillierte Nennung der auf dieser Webseite verwendeten Cookies, der erforderlichen Einwilligung durch Sie in die Verarbeitung, der Beschreibung der Funktionsweise, dem Zweck sowie der Widerrufsmöglichkeiten verweisen dafür auf die Ausführungen unserer allgemeinen Datenschutzerklärung für unsere Webseiten unter https://www.sport1.de/unternehmen/datenschutz/.

Die durch die technisch notwendigen Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke notwendig und stellen daher unser berechtigtes Interesse sowie dasjenige Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO dar. In Bezug auf den Einsatz von Analyse- und Werbecookies sowie deren Rechtsgrundlagen verweisen wir auf die Ausführungen unter https://www.sport1.de/unternehmen/datenschutz/.

Beim Aufruf unserer Website informieren wir die Nutzer durch einen Cookiebanner über die Verwendung von Cookies sowie weitere technischen Maßnahmen und haben die datenschutzrechtlich erforderliche Einwilligung zum Setzen von Cookies, für die eine Einwilligung notwendig ist, systemseitig eingerichtet. Außer bei den technisch notwendigen Cookies ist uns für das Setzen von Cookies auf ihrem Endgerät immer eine Einwilligung im Voraus zu erteilen. Selbiges gilt auch für andere technische Maßnahmen, wie zum Beispiel der Einsatz eines Pixel auf unserer Website. Der Nutzer wird über den Cookiebanner auch auf die Datenschutzerklärung unter https://www.sport1.de/unternehmen/datenschutz/ verwiesen, in der weitergehende Ausführungen enthalten sind.

Sie können den Einsatz von Cookies in den Einstellungen Ihres Browsers jederzeit einschränken oder deaktivieren. Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Dies kann jedoch zu gewissen Einschränkungen der Funktionen und der Benutzerfreundlichkeit unseres Angebots auf der Webseite führen.

(2) Serverprotokolle & Bereitstellung der Tippspiel-Plattform durch coodoo

Bei der bloßen informatorischen Nutzung der Plattform erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser automatisch an unseren Server, auf dem sich unsere Plattform befindet, (nachstehend "Webserver" genannt), übermittelt und die technisch notwendig sind, zu dem Zweck, Ihnen unsere Tippspiel-Plattform anzuzeigen sowie deren Stabilität und Sicherheit gewährleisten zu können.

Die Plattform HALBZEIT.app wird uns im Rahmen einer White-Label-Lösung von der Firma coodoo GmbH (Wilhelm-Theodor-Römheld-Str. 20, 55130 Mainz, Deutschland, im Folgenden "coodoo") zur Verfügung gestellt. Coodoo haben wir mit dem Hosting und die technische Bereitstellung unserer Subdomain sport1.halbzeit.app beauftragt und haben mit coodoo die datenschutzrechtlich erforderliche Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO abgeschlossen. Ausweislich dieser Vereinbarung verpflichtet sich coodoo dazu, den notwendigen Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten und diese gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen ausschließlich in unserem Auftrag zu verarbeiten. Weitere Informationen zu coodoo bzw. HALBZEIT.app finden Sie auf der Webseite: https://halbzeit.app/.

Der gehostete Webserver verarbeitet dabei folgende Daten:

Aufgerufene Seite im Tippspiel

Aufgerufene API der Tippspiel Server

User-ID (nur bei registrierten Teilnehmern - siehe auch unter (4) Registrierung und Teilnahme am Tippspiel sport1.halbzeit.app)

Datum und Uhrzeit des Zugriffs

Coodoo erbringt die Dienstleistung ausschließlich auf der Infrastruktur des auf externes Server-Hosting spezialisierten Sub-Auftragsverarbeiters Amazon Web Services EMEA SARL (AWS) am Standort Frankfurt am Main. Die Daten werden auf in Deutschland gehosteten und zertifizierten Servern von AWS gespeichert. coodoo verwendet diese Informationen ausschließlich zum angegebenen Zweck in unserem Auftrag. Eine eigenständige Nutzung der Daten durch coodoo sowie eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten des Nutzers findet nicht statt.

Für die vorübergehende Speicherung der Daten und der Server-Protokolle besteht ein berechtigtes Interesse unsererseits. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist daher Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO.

Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine Auslieferung der Website an das jeweilig genutzte Endgerät des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des Nutzers für die Dauer der Sitzung gespeichert bleiben.

Die Speicherung aller oben angeführten Informationen in Protokolldateien (Serverprotokollen) erfolgt für coodoo zusätzlich, um die Funktionsfähigkeit der Plattform sicherzustellen. Zudem dienen coodoo die Daten zur Optimierung der Plattform und zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme.

Beim Versand von System-E-Mails wird zusätzlich noch die E-Mail-Adresse des Spielers in den Protokolldateien (Serverprotokollen) gespeichert. Die Speicherung der E-Mail-Adresse in den Protokolldateien dient zum Nachweis des Versands von Systemnachrichten sowie zur Gewährleistung der erforderlichen Sicherheit bei Registrierungs-E-Mails und „Passwort vergessen“-E-Mails. Wir haben ein berechtigtes Interesse darin nachzuvollziehen, ob eine E-Mail an die richtige E-Mail-Adresse versendet wurde.

Die Server-Protokolle werden spätestens sechs Wochen nach ihrer Erhebung wieder gelöscht, es sei denn, der Verdacht eines Missbrauchs bzw. externen Angriff oder eines sonstigen Systemsicherheitsfehlers liegt vor.

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Plattform und die Speicherung der Daten in Server-Protokollen ist für den Betrieb der Plattform zwingend erforderlich. Es besteht folglich seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit

(3) Kontaktaufnahme für Support und Feedback

Auf unserer Tippspiel-Plattform ist eine Kontaktaufnahme der Spielleitung bzw. des jeweiligen Teamleiters über die bereitgestellte E-Mail-Adresse oder das Kontaktformular für Support-Fragen oder zum Feedback möglich. In beiden Fällen werden die übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. Es erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.

Wenn Sie uns eine Anfrage über unser Kontaktformular senden, wird Ihr Spielname, Ihre User ID (nur bei registrierten Teilnehmern) sowie Ihre Support- oder Feedback-Nachricht ausschließlich für die jeweilige Korrespondenz und Rückantwort mit Ihnen verwendet. Dies gilt ebenso für eine Anfrage per E-Mail.

Die Daten werden unverzüglich gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die per E-Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Anfragen, welche über das Kontaktformular (u.a. Support und Feedback) eingehen, werden über das Formular an die Spielleitung gesendet und innerhalb der Plattform für maximal 6 Wochen gespeichert und anschließend automatisch gelöscht.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail oder über das Kontaktformular übermittelt werden, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) und f) DSGVO.

Die Verarbeitung Ihrer der SPORT1 freiwillig überlassenen personenbezogenen Daten per E-Mail dient uns allein zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme. Hieran liegt auch das erforderliche berechtigte Interesse an der Verarbeitung der Daten.

Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung sowie die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Nimmt der Nutzer per E-Mail oder über das Formular Kontakt mit uns auf, so kann er der Speicherung seiner personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.

Der Widerruf kann jederzeit über die Kontaktdaten im Impressum der Tippspiel-Plattform, sowie unter der folgenden E-Mailadresse datenschutz@sport1.de erfolgen. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

(4) Registrierung und Teilnahme am Tippspiel sport1.halbzeit.app

Für die Teilnahme am Tippspiel, d.h. zur Abgabe und Verwaltung Ihrer Tipps, ist eine Registrierung auf unserer Tippspiel-Plattform notwendig. Wir verarbeiten die von uns zu diesem Zweck, der Registrierung, angegebenen Daten, um für Sie ein Profil zu erstellen und die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme am Tippspiel zu ermöglichen.

Registrierung

Im Rahmen der Registrierung benötigen wir folgende Informationen von Ihnen (nachfolgend "Profilangaben"):

E-Mail-Adresse,

Passwort,

Spielername (ein beliebiges Pseudonym),

Konfiguration der Benachrichtigungen.

Optional können der Sport1-Newsletter sowie systemseitige Nachrichten beantragt werden. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei unserem Sport1-Newsletter findest du in unserer Datenschutzerklärung. Die getroffenen Einstellungen zu den Benachrichtigungen können jederzeit in Ihren Tippspiel-Profil-Einstellungen angepasst werden.

Im Falle eines Gewinns bei der Teilnahme an unserem Tippspiel können im Einzelfall die – für den Versand des Gewinns – erforderlichen Adressinformationen (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) gesondert durch uns angefragt werden, sollte dieses nicht im Zeitpunkt der Teilnahmeerklärung durch Sie schon erfolgt sein.

Wir verwenden für die Registrierung das sog. Double-opt-in-Verfahren, d. h. Ihre Registrierung ist erst abgeschlossen, wenn Sie zuvor Ihre Anmeldung über eine Ihnen zu diesem Zweck zugesandte Bestätigungs-E-Mail an die SPORT1 von Ihnen überlassene E-Mailadresse durch Klick auf den darin enthaltenen Link bestätigt haben. Wir schalten im Anschluss Ihr Profil frei und weisen Ihnen eine zufällig generierte User ID zu. Falls Ihre diesbezügliche Bestätigung nicht erfolgt, werden Ihre Anmeldung und alle für die Registrierung angegebenen Daten aus unserer Datenbank bei coodoo gelöscht.

Ohne die Angabe der Profilangaben ist eine Teilnahme an unserem Tippspiel nicht möglich. Wir verarbeiten die E-Mail-Adresse eines Teilnehmers zum Zwecke der Verifizierung und Authentifizierung des Teilnehmers. Zudem senden wir an die E-Mailadresse System E-Mails im Rahmen eines Passwort-Resets. Unsere Spielleiter benötigen darüber hinaus eine Möglichkeit die Teilnehmer im Gewinnfall sowie bei Rückfragen zu kontaktieren. Darüber hinaus verarbeiten wir zusätzlich folgende für die Abwicklung des Tippspiels notwendige Daten:

Letzter Login,

Abgegebene Tipps und Bonusfragen sowie Zeitpunkt der jeweiligen Abgabe,

Zugehörigkeiten zu Teams,

E-Mails die vom Tippspiel generiert und einem Teilnehmer zugesendet wurden (z.B. Bestätigung der Registrierung, Tipperinnerung oder gespeicherte Tipps).

Login

Wenn Sie sich mit Ihren Zugangsdaten gegenüber der Webseite authentifizieren ist es erforderlich, dass wir die von Ihnen angegebenen Daten zur Verifizierung verarbeiten. Eine Speicherung der Daten findet nicht statt.

Im Rahmen dieser Authentifizierung werden folgende Daten verarbeitet:

E-Mail-Adresse oder Spielername

Passwort für den Zugang

Nutzerverwaltung

Neben den Funktionen der Tippabgabe, Beantwortung der Bonusfrage sowie die Tipps jederzeit zu bearbeiten, bestehen für die registrierten Teilnehmer darüber hinaus die Möglichkeit Teams zu erstellen bzw. Teams beizutreten und diese jeweils zu verwalten.

Zudem kann jeder Teilnehmer ein Profilbild seinen Profilangaben hinterlegen bzw. ein Hintergrundbild für sein persönliches Tippspieler-Profil hochzuladen. Das Profil eines Teilnehmers kann jederzeit durch den Teilnehmer selbst in den Profileinstellungen bearbeitet werden.

Das Profil eines jeden Teilnehmers (Spielername, Profil- und Hintergrundbild, sowie abgegebene Tipps, Antworten auf Bonusfragen und Spielerstatistiken) sind jederzeit öffentlich, d.h. auch für Besucher unserer Tippspiel-Plattform einsehbar. Der Spielername wird darüber hinaus in der Tipptabelle, Rangliste sowie in den Angaben zu den Spieltags-Siegern auf der Tippspiel-Plattform angezeigt.

Änderungen an Ihrem Teilnehmerprofil sowie eine Löschung des Profils sind jederzeit über die Profileinstellungen des Teilnehmers möglich.

Im Falle des Gewinns bei unserem Tippspiel können im Einzelfall die - für den Versand des Gewinns - erforderlichen Adressinformationen (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) gesondert durch uns angefragt werden, sollte dieses nicht im Zeitpunkt der Teilnahmeerklärung durch Sie schon erfolgt sein. Die organisatorische Abwicklung des Tippspiels wird von uns selbst übernommen. Bei der Durch-führung des Tippspiel kann es jedoch sein, dass wir einzelne Daten des Gewinners sowie der mit der Abwicklung des Gewinnspiels beauftragten Unternehmen weitergeben müssen. Eine Weitergabe Ihrer uns überlassenen Daten erfolgt im Falle eines Sachgewinns, an den mit der Lieferung beauftragte Logistikdienstleister, zum Zweck einer Auslieferung/Zustellung dieses Gewinns an Sie. Wir weisen darauf hin, dass eine Übermittlung Ihrer Kontaktdaten an den Logistikdienstleister zum Versand der Trackingnummer oder des Versandstatus gegeben falls notwendig sein kann. Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an sonstige Dritte oder eine Nutzung Ihrer Daten zu sonstigen Werbezwecken ohne Ihre Einwilligung, findet nicht statt. Dies gilt nicht, wenn wir gesetzlich zur Herausgabe von Daten verpflichtet sind oder zur Durchsetzung unserer Forderungen zur Berufsverschwiegenheit verpflichtete Dritte einschalten.

Ihre zum Zwecke der Registrierung, Anmeldung, bzw. Nutzerverwaltung angegebenen Daten werden ausschließlich in einem von coodoo gehosteten Rechenzentrum bei AWS in Frankfurt am Main / Deutschland verarbeitet. Die Speicherung erfolgt bis zu der Löschung eines Spielerkontos bzw. Löschung einer Spielrunde durch den Spielleiter. Die personenbezogenen Daten eines Teilnehmers können nur gelöscht werden, wenn der Teilnehmer selbst nicht mehr am Tippspiel teilnehmen möchte. Wird ein Teilnehmer-Profil von einem Spielleiter gelöscht, werden sämtliche Daten des Teilnehmers unwiderruflich aus unserer Datenbank gelöscht. Wird eine komplette Tipprunde gelöscht, werden alle dazugehörigen Teilnehmer-Profile und deren Daten unwiderruflich gelöscht. Etwaige bestehende Daten innerhalb der Protokolldateien (vgl. Abschnitt (3)) blieben maximal weitere 6 Wochen gespeichert.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke der Registrierung, Anmeldung bzw. Nutzerverwaltung ist Ihr Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO sowie zur Erbringung der geschuldeten Leistungen im Rahmen unseres Tippspiels Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DSGVO.

(5) Einladung von weiteren Teilnehmern

Registrierte Teilnehmer des Tippspiels können unter Angabe einer oder mehrerer E-Mail-Adressen weitere Freunde oder Familienmitglieder unter "Profil & Einstellung - Freunde einladen" zur Teilnahme bzw. zur Registrierung auf unserer Tippspiel-Plattform einladen.

Im Anschluss erhält die eingeladene Person von uns eine systemseitige E-Mail, welche die eingeladene Person auf die Einladung hinweist und einem Link zur Registrierung für unsere Tippspiel-Plattform beinhaltet. Wir weisen darauf hin, dass der Teilnehmer für die Einladung verantwortlich ist, dass d.h. dass er für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten der von ihm zur Teilnahme eingeladenen Personen verantwortlich ist; insbesondere, dass – sofern erforderlich – eine rechtskonforme Einwilligung der eingeladenen Person eingeholt wird.

Eine Speicherung der erhaltenen E-Mailadresse durch uns erfolgt nur im Rahmen der technischen Durchführung der Einladung für sechs Wochen innerhalb unserer Protokolldateien (vgl. (2) Serverprotokolle & Bereitstellung der Tippspiel-Plattform durch coodoo). Die angegebene E-Mail-Adresse wir nur zum Zwecke des Versands der Einladung-E-Mail von uns verarbeitet. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nicht.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten zum Zwecke der Einladung weiterer Teilnehmer ist die Einwilligung der eingeladenen Person gegenüber dem Teilnehmer nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO.

(6) Nutzung des News Feeds (Kommentare und Likes)

Auf unserer Tippspiel-Plattform bieten wir unseren Besuchern sowie registrierten Teilnehmern (im Folgenden zusammen auch "Nutzer") einen "News Feed" an. Im News Feed stellen wir unseren Nutzern Informationen zum Tippspiel bzw. zur aktuellen Tipprunde sowie News zu aktuellen Sportthemen und zur aktuellen Spielrunde öffentlich (d.h. auch nicht registrierten Teilnehmern) zur Verfügung. Darüber hinaus bieten wir unseren registrierten Teilnehmern eine Möglichkeit unsere Beiträge zu kommentieren sowie einzelne unserer Feedbeiträge zu liken, in dem Sie auf das kleine Herz unter den jeweiligen Beitrag klicken.

Bitte beachten Sie hierfür auch unsere Ausführungen in den Teilnahmebedingungen unter https://tippspiel.sport1.de/teilnahmenbedingungen.

Durch die Nutzung unserer bereitgestellten Kommentar- und Like-Funktionen verarbeiten wir die folgenden personenbezogenen Daten von Ihnen:

Ihren Spielernamen sowie Ihre User-ID (vgl. Abschnitt (4) Registrierung und Teilnahme am Tippspiel sport1.halbzeit.app);

Ihren Kommentar bzw. Like;

der Zeitpunkt, zu welchem Sie die Funktion ausgeführt haben bzw. Ihren Kommentar abgeschickt haben.

Wir verarbeiten die angegebenen Daten ausschließlich zur Bereitstellung des News Feeds sowie zum Zwecke mit unseren Nutzern zu kommunizieren bzw. unseren Nutzern eine Plattform zur Kommunikation zu bieten sowie eine Möglichkeit anbieten, um sich über unsere Beiträge auszutauschen.

Die Verarbeitung dient dem oben genannten Zweck und erfolgt nach Art. 6 Abs. 1 S. 1lit. a) DSGVO auf Grundlage Ihrer freiwilligen Abgabe Ihres Kommentars bzw. Likes zum jeweiligen Beitrag.

Nach dem Absenden Ihres Kommentars bzw. Likes wird dieser auf unserem Webserver gespeichert und Ihr Kommentar/Like wird in unserem News Feed zusammen mit Ihrem bei der Registrierung angegebenen Spielernamen beim relevanten Beitrag veröffentlicht. Bei Kommentaren zeigen wir zusätzlich den Zeitpunkt des Kommentars im Beitrag mit an. Wir speichern Ihre angegebenen Daten bis zu Ihrem Widerruf, bzw. solange der relevante Beitrag auf der Seite zur Verfügung steht, auf unserem Webserver.

Der Teilnehmer hat jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Ein eigener Kommentar kann jederzeit durch den Teilnehmer selbst über das bereitgestellte Mülleimer-Symbol gelöscht werden. Getätigte Likes können jederzeit durch einen erneuten Klick auf das entsprechende Herz-Symbol widerrufen werden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge des Kommentars bzw. Likes gespeichert wurden, werden in diesem Fall gelöscht.

IV. Dauer der Speicherung

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten, solange dies zur Erreichung des jeweiligen Speicherzweckes erforderlich ist bzw. Ihre Einwilligung zur Speicherung vorliegt. Anschließend werden Ihre Daten von uns gelöscht, es sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DSGVO aufgrund von steuer-, handelsrechtlichen oder sonstiger gesetzlicher Aufbewahrungs- oder Dokumentationspflichten zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie im Falle eines Entfalls des Speicherzwecks einer darüber hinaus gehenden Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO zugestimmt haben.

V. Externe Links

Sie finden auf unseren Seiten bzw. innerhalb des Tippspiels ggf. Links, die auf Seiten Dritter verweisen. SPORT1 hat keinerlei Einfluss darauf, dass deren Betreiber die Datenschutzbestimmungen einhalten.

V. Auskunfts-, Widerspruchs- und Widerrufsrecht

Nach der Datenschutzgrundverordnung haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten. Zudem können Sie der Erstellung von Nutzungsprofile widersprechen. Von Ihnen erteilte Einwilligungen in die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Sie haben das Recht,

Auskunft sowie Unterrichtung über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten – auch soweit sie sich auf Herkunft oder Empfänger dieser Daten beziehen – und den Zweck der Speicherung dieser Daten zu erhalten. Senden Sie hierzu bitte eine schriftliche Anfrage an die unten genannte Anschrift unseres Datenschutzbeauftragten. Bitte bezeichnen Sie in Ihrem Schreiben die Art der personenbezogenen Daten, über die Sie informiert werden möchten, möglichst genau;

Ihre Daten berichtigen zu lassen, wenn sie falsch sind. Senden Sie hierzu bitte eine schriftliche Anfrage an die unten genannte Anschrift unseres Datenschutzbeauftragten. Bitte bezeichnen Sie in Ihrem Schreiben die Art der personenbezogenen Daten, die Sie korrigiert haben möchten, möglichst genau;

Ihre Daten löschen bzw. sperren zu lassen, wenn die Datenspeicherung unzulässig war oder für unsere weitere Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Senden Sie hierzu bitte eine schriftliche Anfrage an die unten genannte An-schrift unseres Datenschutzbeauftragten. Bitte bezeichnen Sie in Ihrem Schreiben die Art der personenbezogenen Daten, die Sie gelöscht bzw. gesperrt haben möchten, möglichst genau;

Ihre Daten übertragen zu lassen. Senden Sie hierzu bitte eine schriftliche Anfrage an die unten genannte Anschrift unseres Datenschutzbeauftragten. Bitte bezeichnen Sie in Ihrem Schreiben die Art der personenbezogenen Daten, die Sie übertragen haben möchten, möglichst genau;

der Nutzung Ihrer Daten z.B. für Newsletter oder Werbe- und Marktforschungszwecke zu widersprechen bzw. erteilte Einwilligungen zu widerrufen. Nutzen Sie hierfür bitte die oben genannten Opt-Out Links, den Abmeldelink im Newsletter oder kontaktieren Sie unseren Datenschutzbeauftragten. Bitte berücksichtigen Sie, dass es aus organisatorischen Grün-den zu einer Überschneidung zwischen Ihrem Widerruf und der Nutzung Ihrer Daten im Rahmen einer bereits laufenden Kampagne kommen kann;

sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten rechtswidrig erfolgt. Wenden Sie sich dazu bitte an die Datenschutzbehörde, die für Ihren Wohnort bzw. Ihr Bundesland zuständig ist oder an die für uns zuständige Datenschutzbehörde. Diese ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

Promenade 18

91522 Ansbach

Telefon: +49 (0) 981 53 1300

Diese Datenschutzhinweise können jederzeit unter dem Link

https://sport1.halbzeit.app/datenschutz abgerufen und ausgedruckt werden. Da Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse eine Anpassung dieser Datenschutzhinweise erforderlich machen können, die wir uns entsprechend vorbehalten, bitten wir Sie, diese Datenschutzhinweise regelmäßig abzurufen.

Ihre Anfragen zum Datenschutz beantworten wir gerne. Nutzen Sie dafür bitte die hier genannten Kontaktdaten.

Wir stehen Ihnen gerne für weitergehende Fragen zum Thema Datenschutz und zur Verarbeitung Ihrer Daten zur Verfügung.

Sie können jederzeit Auskunft, über die von uns über Sie gespeicherten Daten bekommen. Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an die für das Tippspiel verantwortliche Stelle:

Sport1 GmbH

Datenschutz

Münchener Str. 101 g

85737 Ismaning

Tel.: +49 (0) 89 99500 0

Fax: +49 (0) 89 99500 111

Datenschutzbeauftragter:

BAY GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rechtsanwaltsgesellschaft, Rechtsanwalt Dirk Seeburg

Technopark II | Werner-von-Siemens-Ring 12

85630 Grasbrunn

E-Mail: datenschutz@sport1.de

Stand: August 2020