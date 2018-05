Topspieler Timo Boll hat mit den deutschen Titelanwärtern bei der Mannschafts-WM in Halmstad das erste Etappenziel erreicht.

Das 3:1 gegen Hongkong am Dienstag bedeutete für den Tischtennis-Rekordeuropameister und seine Mitstreiter Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und Patrick Franziska (Saarbrücken) am Dienstag den Gruppensieg und den direkten Sprung ins Viertelfinale.

Der Angriff auf China kann weitergehen. Die Damen gehen den Umweg über das Achtelfinale und spielen dort am Mittwoch gegen Österreich.

Die Männer, Nummer eins der Setzliste, hatten am Tag der Arbeit zu kämpfen. Boll (Düsseldorf) gewährte seinem überforderten Gegner Ho Kwan Kit in drei schnellen Sätzen zwar insgesamt nur elf Punkte, doch Patrick Franziska (Saarbrücken) verlor sein Match.

Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg), direkt hinter Boll die Nummer drei der Welt, korrigierte dies gegen Lam Su Hiang. Boll bestand anschließend den Härtetest gegen den Weltranglistensiebten Wong Chun Ting.

Boll und Co. wollen China stürzen

Es war der vierte Sieg im vierten Spiel der Gruppe A. Nach zähem Auftakt gegen Ägypten (3:2) hatte die Mannschaft von Bundestrainer Jörg Roßkopf Rumänien und dem Gastgeber Schweden (je 3:0) keine Chance gelassen. Ziel der deutschen Mannschaft ist allerdings der Sturz der Übermacht China, Gewinner der letzten acht WM-Titel.

Gespielt wird in der Arena Halmstad in vier Sechsergruppen. Die Gruppensieger ziehen direkt ins Viertelfinale ein, die Zweit- und Drittplatzierten nehmen den Umweg über die Achtelfinals. Letzter deutscher Gruppengegner ist am Mittwoch Slowenien.

Die deutschen Damen schlossen die Gruppenphase als Tabellendritter ab. Die Olympiazweiten von Rio, die ohne ihre nicht spielberechtigten Topspielerinnen Han Ying und Shan Xiaona antreten, gewannen am Dienstag zunächst 3:0 gegen Luxemburg und behielten im "Endspiel" ums Achtelfinale am Abend gegen Thailand mit 3:1 die Oberhand.

Zwei Punkte holte dabei die Mixed-WM-Dritte Petrissa Solja (Berlin), den dritten steuerte Nina Mittelham (Bad Driburg) bei. Am Mittwoch spielen die DTTB-Damen gegen Österreich, zu deren Aufgebot auch Soljas Schwester Amelie gehört.