Der gelungene Einstieg von Europameister Timo Boll in die Tischtennis-WM in Budapest hat für das deutsche Team in Ungarn einen weitgehend erfolgreichen Beginn des ersten Hauptrunden-Tages abgerundet.

Angeführt von Boll und seinem Partner Patrick Franziska erreichten vier weitere Kombinationen des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in den drei Doppel-Konkurrenzen die zweiten Runden.

Die Mixed-Paarungen Franziska/Petrissa Solja und Dang Qiu/Nina Mittelham hatten am Montagabend noch die Chance auf den Sprung ins Achtelfinale. Ausgeschieden ist bislang nur das Qualifikanten-Doppel Qiu/Bastian Steger.

Boll ließ nach zwei missglückten WM-Auftritten an der Seite von Chinas Superstar Ma Long hintereinander mit Franziska zum WM-Auftakt nichts anbrennen. Die Qatar-Open-Finalisten und früheren German-Open-Sieger gewannen gegen die Nigerianer Quadri Aruna/Olajide Omotayo trotz zwischenzeitlicher Mühe letztlich sicher 4:2.

Auch Damen-Duos weiter

Ebenfalls in der Runde der besten 32 stehen bei den Damen die Europameisterinnen Mittelham/Kristin Lang und das Duo Sabine Winter/Chantal Mantz.

Die Einzel-Konkurrenzen beginnen erst am Dienstag. Dabei trifft der Weltranglistenfünfte Boll in seinem Erstrunden-Match auf den 80 Positionen tiefer geführten Ex-Doppeleuropameister Andrej Gacina (Kroatien).