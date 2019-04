vergrößernverkleinern Die Tischtennis-WM findet dieses Jahr in Budapest statt © Getty Images

Bei der Tischtennis-WM in Budapest muss die erste Deutsche schon in der 1. Runde die Segel streichen. Timo Boll und Co. wollen es besser machen.