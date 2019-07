Der zweimalige Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov ist bei den Australian Open in Geelong im Achtelfinale ausgeschieden.

Der 30-Jährige unterlag Chinas Olympiasieger und Weltmeister Ma Long im Duell früherer Weltranglistenerster deutlich 0:4.

Durch den K.o für den früheren Weltcupsieger ist Vizemeister Patrick Franziska in Abwesenheit von Rekordeuropameister Timo Boll in Down under der letzte deutsche Trumpf.

Allerdings hat der Mixed-WM-Dritte in einem weiteren deutsch-chinesischen Achtelfinalduell am Freitagnachmittag mit dem früheren WM-Zweiten Fan Zhendong nur Außenseiterchancen.