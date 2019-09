Die deutschen Tischtennis-Herren sind bei der Team-EM in Nantes (bis 8. September) erfolgreich in ihre Mission Titelverteidigung gestartet.

Der Olympia-Dritte um Rekordeuropameister Timo Boll setzte sich 3:0 gegen Tschechien durch und hat vor dem letzten Spiel seiner Dreiergruppe am Donnerstag (16.00 Uhr) gegen Russland damit gute Chancen auf den Viertelfinal-Einzug.

Herren-Team großer Favorit

Boll (Düsseldorf) gelang zum Auftakt beim 3:0 gegen Pavel Sirucek ein klarer Sieg. Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) gab beim 3:1 gegen Tomas Polansky einen Satz ab, ehe Patrick Franziska (Saarbrücken) beim 3:2 gegen Lubomir Jancarik zum Abschluss über die gesamte Distanz gehen musste.

Deutschland, siebenmaliger EM-Champion und Sieger der Europaspiele im vergangenen Juni, ist als Nummer eins der Setzliste der große Goldfavorit.

Auch die Damen können in Frankreich ihren insgesamt achten EM-Titel gewinnen. Die Mannschaft von Bundestrainerin Jie Schöpp tritt am Abend (19.00 Uhr) gegen Slowenien an. 2017 hatten die deutschen Damen EM-Silber gewonnen.

Nur der Gruppensieger zieht in Nantes in die K.o.-Runde ein. Die erstmals stark reduzierte EM-Endrunde wird mit lediglich jeweils 24 Herren- und 24 Damen-Mannschaften ausgetragen.