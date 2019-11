Rekordeuropameister Timo Boll hat im Rahmen der Tischtennis World Tour in Linz im Duell mit dem Weltranglistenersten Fan Zhendong das Finale verpasst.

Trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Satzführung unterlag der 38-Jährige dem Chinesen im Halbfinale mit 3:4, Boll belegte am Ende Platz drei.

Gegen den chinesischen Favoriten startete Boll stark und ging nach dem verlorenen Auftaktsatz mit 3:1 in Führung. Im Anschluss daran zeigte Fan, der in diesem Jahr erst zweimal gegen nicht-chinesische Spieler verloren hatte, dann aber seine ganze Klasse. Im siebten Satz setzte er sich in einem engen Schlagabtausch mit 14:12 durch.

Boll verliert Halbfinale mit Franziska

Am Samstag hatte sich Boll im Viertelfinale im hochkarätigen Duell der beiden deutschen Topspieler gegen Dimitrij Ovtcharov durchgesetzt (4:1). Seine zweite Medaille in Linz hatte Boll bei dem mit 260.000 Dollar dotierten Turnier bereits durch den Sieg im deutschen Duell sicher.

Im Doppel hatte er sich gemeinsam mit Patrick Franziska durch den Einzug ins Halbfinale ebenfalls Bronze gesichert. Dort waren sie an den Südkoreanern Jeoung Youngsik/Lee Sangsu gescheitert.