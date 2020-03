In Abwesenheit der beiden deutschen Tischtennis-Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov hat sich Ricardo Walther erstmals zum deutschen Einzel-Meister gekrönt.

Der 28-Jährige setzte sich im Finale am Sonntag in Chemnitz gegen Benedikt Duda mit 4:2 durch. Der topgesetzte Patrick Franziska war am Samstag im Achtelfinale am Zweitligaspieler Cedric Meissner gescheitert (3:4).

Bei den Frauen triumphierte zum zweiten Mal in Folge Nina Mittelham, die gegen die dreimalige Einzel-Meisterin Kristin Lang nach 0:3-Rückstand noch 4:3 gewann. Kurz zuvor hatte Mittelham an der Seite von Sabine Winter auch den Titel im Doppel gewonnen.

Rekordmeister Boll tritt wegen seiner internationalen Belastungen nicht mehr bei DM-Turnieren an. Ovtcharov laboriert seit Wochen an einem Infekt und verzichtete deshalb auf einen Start in Chemnitz.