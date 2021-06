Das deutsche Mixed-Doppel Nina Mittelham und Dang Qiu hat bei den Tischtennis-Europameisterschaften in Warschau Gold gewonnen und damit dem Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) die erste Medaille beschert. In einem einseitigen Finale am Freitagabend besiegten Mittelham/Qui die topgesetzten Slowaken Lubomir Pistej/Barbora Balazova in weniger als 30 Minuten deutlich mit 3:0 Sätzen. Für Deutschland ist es die 45. Goldmedaille bei den seit 1958 ausgetragenen Meisterschaften.

Im Herren-Einzel schafften am Freitagabend alle fünf Herren um Rekord-Europameister Timo Boll den Einzug ins Achtelfinale. Der 40-Jährige gewann gegen den Engländer Paul Drinkhall mit 4:2 Sätzen und trifft nun auf Benedikt Duda, der in seinem Zweitrundenmatch den Österreicher Andreas Levenko mit 4:0 besiegte.

Außerdem zog Dimitrij Ovtcharov ins Achtelfinale ein. Der Ex-Europameister schlug den Kroaten Andrej Gacina in einem anfangs umkämpften Match 4:2. Auch Ruwen Filus, dessen Partie gegen den Slowenen Bojan Tokic wurde mit 4:0 gewertet wurde, da Tokic verletzungsbedingt am Ende des zweiten Satzes aufgeben musste, und Patrick Franziska (4:1 gegen Vladislav Ursu) erreichten das Achtelfinale.

Bei den Frauen hatte bereits am Nachmittag ein Quartett im Einzel den Einzug ins Achtelfinale geschafft: Petrissa Solja, Han Ying, Shan Xiaona und Sabine Winter. Dort wird es am Samstag zu einem deutschen Duell zwischen Winter und Han kommen (ab 11.30 Uhr).