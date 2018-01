Wechselt Neven Subotic auf die Insel? Wie die Bild schreibt, ist Hudderfield Town am serbischen Innenverteidiger interessiert. Wegen aktueller Verhandlungen sei Subotic nicht in den Kader für das BVB-Spiel in Berlin berufen worden.

Für Subotic wäre es ein Wiedersehen mit David Wagner, der aktuell den Premier-League-Aufsteiger trainiert und früher Co-Trainer beim BVB unter Jürgen Klopp war.

Subotic, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, kam unter Trainer Peter Stöger nicht mehr zum Einsatz und gilt als Wechselkandidat im Januar. Laut L'Equipe ist auch der AS Saint Etienne auf den 29-Jährigen scharf.