Werder Bremen hat den Transfer von Sebastian Langkamp perfekt gemacht. Der Innenverteidiger wechselt von Hertha BSC zu den Hanseaten.

"Erst am vergangenen Wochenende habe ich selbst im Stadion erlebt, wie stark Werder aufspielen kann und welche Unterstützung von den Rängen kommt", sagte der Neuzugang über seine neue Herausforderung in Bremen.

Für Langkamp überweist der Tabellensechzehnte zwischen zwei bis drei Millionen Euro an die Hauptstädter.

"Es hat sich nun sehr kurzfristig für ihn eine neue Perspektive ergeben, die wir intensiv besprochen haben. Sebastian hat große Verdienste in der Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Spielzeiten. Deshalb sind wir seinem Wunsch nach einer Veränderung nachgekommen und wünschen ihm für die Aufgaben in Bremen alles Gute", sagte Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz.

Schon kurz zuvor verkündete Bremen den fixen Transfer des 21 Jahre alten Angreifers Milot Rashica von Vitesse Arnheim.