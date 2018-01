Kingsley Coman will seinen vor kurzem bis 2023 verlängerten Vertrag beim FC Bayern erfüllen - mindestens.

"Sicher ist, dass ich so lange bleiben werde", sagte der französische Nationalspieler der Bild. Er will nicht ausschließen, in die Fußstapfen seines Landsmanns Franck Ribery zu treten.

Coman erklärt Leistungsexplosion

"Ganz ehrlich: Wenn ich Bayern irgendwann verlassen sollte, dann müsste ich zu einem noch größeren Verein gehen. Aber den gibt es nicht", schwärmte Coman vom deutschen Rekordmeister.

Der 21-Jährige spielt seit 2015 bei den Münchnern.