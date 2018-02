Barca-Legende Andres Iniesta liebäugelt mit einem Wechsel nach China zum Ausklang seiner Karriere.

Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, liegt dem Barca-Kapitän ein unterschriftsreifes Angebot von Tianjin Quanjian vor, dass ihm ein Jahressalär von bis zu 35 Millionen Euro einbringt.

Aber der 33-Jährige will sich erst Ende März entschieden. Iniesta sei bewusst, dass er kein besseres Angebot mehr bekommt, dennoch habe er Zweifel, heißt es im Bericht. Denn bei Barca hat er immer noch einen Stammplatz und Trainer Ernesto Valverde setzt in den wichtigen Spielen auf den Mittelfeld-Routinier.

Iniesta soll nur zwischen einem Verbleib in Barcelona und einem Wechsel nach China schwanken. Der Klub will ihm aber im Falle eines Wechsels keine Steine in den Weg legen.