Vor dem Champions-League-Duell gegen Besiktas Istanbul am Dienstag, den 20. Februar (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER), sprach Robert Lewandowski im kicker-Interview über seine Ziele mit dem FC Bayern und seine Zukunft.

"Wir wollen alles gewinnen", verdeutlichte Lewandowski, wie viele Titel er in dieser Saison zu holen gedenkt: Die Meisterschale, den DFB-Pokal und den Henkelpott - drei an der Zahl! "Es wäre keine Sensation, wenn Bayern die Champions League gewinnen würde", so "Lewy" weiter.

Und wie sieht der polnische Nationalspieler seine Zukunftspläne? Immer wieder wird der Bayern-Stürmer - trotz Vertrag bis 2021 - mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

"Zum jetzigen Zeitpunkt mache ich mir darüber keine Gedanken", so Lewandowski. "Wenn ich jetzt als Bayern-Spieler über diese Real-Spekulationen nachdenken würde, wäre es nicht gut für mich, weil ich dann nicht mehr auf meinen Job hier fokussiert wäre. Ich bin Spieler des FC Bayern und will hier alles geben. Das steht für mich an erster Stelle."

Ein klares Dementi des Polen sieht anders aus. Kein Wunder, planen die "Königlichen" im Sommer 2018 doch eine große Transfer-Offensive - und Lewandowski steht auf der besagten Liste ganz oben.