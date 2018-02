Harry Kane macht zurzeit mit seinen Weltklasse-Leistungen im Sturm auf sich aufmerksam, gegen Liverpool machte er sein 100. Tor in der Premier League.

Kanes Last-Minute-Ausgleich gegen Liverpool im Video:

Der Tottenham-Angreifer steht angeblich bei Real Madrid ganz oben auf der Wunschliste. Doch Kane gab nun Hinweise darauf, der er noch länger in der Premier League bleiben könnte.

Der 24-Jährige nannte bei Players' Tribune seine Wünschen für die Zukunft. "Ich habe davon geträumt, für die Spurs zu spielen, seit ich ein Junge war", sagte Kane.

Für lange Zeit wäre seine Motivation gewesen, sich vorzustellen, wie er gegen den Erzrivalen FC Arsenal ein Tor schießt. Das hätte sich allerdings geändert, nachdem er schon mehrfach gegen die Gunners getroffen hat.

"Wenn ich jetzt die Augen schließe, stelle ich mir vor, wie ich die Premier-League-Trophäe hochstemme in unserem neuen Stadion mit meinen Mitspielern", sagte Kane, der mit den Tottenham Hotspur in der kommenden Saison in dem neuen Zuhause spielen soll.

"Für dieses Gefühl würde ich die nächsten 100 Tore eintauschen", so Kane weiter. Ein Hinweis darauf, dass er weiter bei Tottenham bleiben will und nicht im Sommer nach Madrid wechselt.

In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde Tottenham Zweiter und Dritter. "Wir waren die die letzten paar Saisons nah dran, aber es gibt nur einen Weg, die Lücke zu schließen", sagte Kane, "und ich fürchte, es ist eine langweilige Antwort. Wie mein Vater sagen würde: Wir müssen weiterarbeiten und einfach mit allem weitermachen."