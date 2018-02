Der Weggang von Antoine Griezmann von Atletico Madrid im Sommer wird immer wahrscheinlicher. Sein Ziel: Barcelona.

Wie die spanische Sportzeitung As berichtet, haben die Stars des FC Barcelona um Lionel Messi nichts gegen eine Verpflichtung des Franzosen.

Ganz im Gegenteil, sie sehen den Stürmer dem Artikel zufolge als sofortige Verstärkung, weil er die erste spanische Liga kennt und die Sprache bereits beherrscht.

Der 26-Jährige wird schon länger mit den Katalanen in Verbindung gebracht. Das "Okay" der Barca-Superstars scheint ein weiterer Schritt in der Verpflichtung des Angreifers zu sein.