Chelsea-Star Eden Hazard hat seine Zukunft erneut offen gelassen.

"Ich werde die Premier-League-Saison beenden, dann die WM spielen und anschließend in den Urlaub gehen. Dann wird man sehen, was passiert. Ich weiß es jetzt noch nicht", sagte der belgische Superstar am Montag.

Hazard weiter: "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag bei Chelsea und bin dort sehr glücklich." In der Vergangenheit wurde der Belgier immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht.