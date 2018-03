Anzeige

Olympique Lyon fordert mehr als 70 Millionen für Willem Geubbels

Willem Geubbels von Olympique Lyon

Olympique Lyon hat mit Willem Geubbels eines der größten Talente in seinen Reihen - und der Klub will den 16-Jährigen nicht einfach so ziehen lassen.