Die Tottenham Hotspur haben nach Informationen des Mirror Interesse an Leverkusen-Talent Jonathan Tah. Der 22-Jährige gilt als möglicher Ersatz für Innenverteidiger Toby Alderweireld, der unter anderem bei Real Madrid auf dem Zettel stehen soll.

Jedoch erscheint ein Wechsel des gebürtigen Hamburgers nach London relativ unwahrscheinlich. Erst vor wenigen Tagen gab Bayer Leverkusen die Vertragsverlängerung mit Tah bis 2023 bekannt.

"Ich habe stets gesagt, dass ich mich in Leverkusen sehr wohl fühle. Der Klub und sein Umfeld sind perfekt für mich. Ich bin bei Bayer 04 Nationalspieler geworden und kann mich hier auf dem höchsten Niveau weiterentwickeln. Wir können mit dieser jungen Mannschaft viel erreichen. Und dazu will ich meinen Teil beitragen", so der Nationalspieler.