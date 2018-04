Mittelfeld-Routinier Andres Iniesta steht vor dem Abschied vom FC Barcelona.

"Ich weiß, was ich tun werde", sagte der 33-Jährige der katalanischen Zeitung Sport. Mit der Bekanntgabe will er aber noch warten: "Ich werde es aber erst sagen, wenn ich es sagen muss - zuerst dem Klub, dann dem Trainer und dann allen anderen. Jeder kann diese Worte so nehmen, wie er möchte."

Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichten, hat sich Iniesta für einen Wechsel nach China entschieden. Tianjin Quanjian soll den Welt- und Europameister mit einer stattlichen Jahresgage von rund 35 Millionen Euro locken.

Barca-Boss Josep Bartomeu soll laut der AS schon über Iniestas Entscheidung informiert sein. Der Rechtsfuß kommt aus der Jugend von Barca. Seit 2002 ist er ein Teil des Profi-Kaders.