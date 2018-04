Die brasilianische Legende Rivaldo hat die Wechselgerüchte um seinen Landsmann Neymar befeuert

Er gehe davon aus, dass sein Landsmann Neymar im Sommer von Paris Saint-Germain zu Real Madrid wechseln wird. "Nach all dem, was ich zuletzt so von Nahe stehenden Leuten gehört habe, glaube ich, dass ein Wechsel von Neymar zu Real Madrid sehr wahrscheinlich ist", sagte Rivaldo bei Globo TV.

300 Millionen? Transfer-Wirbel um Neymar

Seit Monaten kursieren Gerüchte, Neymar sei unzufrieden in Paris und wolle zurück nach Spanien, um dem Champions-League-Titel und der Weltfußballer-Trophäe näher zu kommen. Eine Rückkehr zum FC Barcelona gilt als ausgeschlossen, weshalb Real als wahrscheinlicher Abnehmer gehandelt wird.

"Ich denke, Neymar kann der beste Spieler der Welt werden. Aber ich sage, dass er das in Frankreich niemals schaffen wird. Er muss in eine Top-Liga. Bei Real wären die Chancen sehr groß."