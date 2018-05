Lange wurde Manchester United damit in Verbindung gebracht, Cristiano Ronaldo aus Madrid zurück nach Old Trafford holen zu wollen.

Jetzt hat Trainer Jose Mourinho diesen Plan offenbar komplett über Bord geworfen. Wie der "Mirror" berichtet, sagte Mourinho, ein Wechsel sei für den portugiesischen Superstar "verboten" - und dass die "Tür geschlossen" sei, da Real-Präsident Florentino Perez schlicht und ergreifend keine Angebote für seinen wertvollsten Spieler annimmt.

"Ich glaube, Real Madrid kann ihn nicht verkaufen, es ist verboten. Er muss so lange bleiben, bis sie ihm erlauben, ein Jahr in den USA zu kicken - oder wo immer er dann auch gerne hin will", sagte der Coach der Red Devils der portugiesischen Zeitung "Record".

Zwischen 2010 und 2013 spielte "CR7" unter Mourinho bei Real Madrid. Davor stand er sechs Jahre lang bei den Red Devils unter Vertrag.