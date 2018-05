Die Gerüchte um Flügelspieler Malcom von Girondins Bordeaux und einen Wechsel zum FC Bayern erhalten neue Nahrung.

Bordeaux-Präsident Stephane Martin sagte der Bild: "Ein Dementi zu diesem Zeitpunkt bedeutet wenig. Erstens wäre es meiner Meinung nach nicht die richtige Botschaft an die vorhandenen Spieler. Zweitens würde man anderen Vereinen schon sehr früh über seine Zukunftspläne informiere. Malcom kann noch weiter von Bayern träumen."

Rückblick: Bayern-Vorstandsboss Karl Heinz Rummenigge hatte die Gerüchte um den 21-jährigen Brasilianer im März klar dementiert. "Das ist eine Ente, die auf einem Münchner See gelandet ist", so die Worte von Rummenigge.

Laut des Bordeaux-Präsidenten sind auch Klubs aus Spanien und England hinter Malcom her. Der Rechtsaußen kam für Girondins in der laufenden Saison auf neun Tore und sieben Vorlagen in 35 Partien.