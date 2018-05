Marwin Hitz wechselt vom FC Augsburg zu Borussia Dortmund, wie der Bundesliga-Klub auf Twitter offiziell bestätigt hat.

Der Schweizer Torwart kostet keine Ablöse, da sein Vertrag auslief, und unterschreibt bei den Schwarz-Gelben einen Vertrag bis 2021.

"Nach fünf sportlich und menschlich sehr wertvollen Jahren beim FCA wollte ich nun noch einmal etwas anderes erleben. Ich freue mich auf die Herausforderung bei einem so großen Verein wie dem BVB und besonders auch auf die Spiele in der Champions League", so Hitz.

Zuletzt verkündete der 30-Jährige, dass er auf die WM 2018 in Russland verzichtet. Nähere Gründe sind bisher nicht bekannt.

Konkurrent für Bürki

Der zweimalige Nationalspieler der Eidgenossen bestriit in den vergangenen fünf Jahren 140 Bundesliga-Partien für den FCA. Davor stand der Torwart beim VfL Wolfsburg unter Vertrag.

Neben Roman Bürki und Manuel Akanji ist Hitz bereits der dritte Schweizer im Aufgebot des BVB.

Der Kampf um die Dortmunder Nummer eins ist damit eröffnet, denn Bürki erlaubte sich in der Saison 2017/18 einige Patzer.