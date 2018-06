Atletico Madrid hat sich Frankreich-Star Thomas Lemar geangelt.

Wie die Colchoneros am Dienstagabend bekanntgaben, hat der spanische Topklub eine grundsätzliche Übereinstimmung mit dem AS Monaco erzielt. In den kommenden Tagen soll der Transfer finalisiert werden.

Der 22-Jährige hat sich dank einer starken Saison in den französischen WM-Kader gespielt. In 38 Spielen sammelte der linke Flügelstürmer drei Tore und zehn Assists, für viele Experten könnte er zum Shooting Star bei der WM 2018 werden.

Laut Medienberichten zahlt Atletico 60 Millionen Euro Ablöse für den Offensivspieler. Im Gegenzug könnte Superstar Antoine Griezmann Atletico verlassen. Der Torschützenkönig der EM 2016 hat eine Entscheidung über seine Zukunft noch vor dem WM-Start angekündigt.