Mit Innenverteidiger Thomas Isherwood kehrt ein weiteres Talent dem FC Bayern München den Rücken.

Der 20 Jahre alte schwedische Juniorennationalspieler wechselt ablösefrei zum englischen Drittligisten Bradford City. Das gab der Klub des deutschen Eigentümers Edin Rahic am Dienstag bekannt.

Isherwood wechselte 2015 von IF Bromma zum FC Bayern. Der Defensivmann trainierte in der Vorbereitung 2016 mit den Profis und kam auch in Testspielen zum Einsatz, ein Pflichtspiel für die Profis blieb ihm aber verwehrt.

Isherwood ist nach Fabian Benko (Linz), Manuel Wintzheimer (HSV), Niklas Dorsch (1. FC Heidenheim), Marco Hingerl (Sonnenhof Großaspach), Milos Pantovic (VfL Bochum) und Leo Weinkauf (Hannover 96) in diesem Sommer bereits der siebte Nachwuchsspieler, der die Bayern ablösefrei verlässt. Bei Bradford erhielt Isherwood einen Zweijahresvertrag.

Bis diesen Sommer standen bei den Bantams auch noch die Ex-Münchner Lukas Raeder und Rouven Sattelmaier unter Vertrag, beide erhielten aber keine neuen Arbeitspapiere.