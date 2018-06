Nationaltorhüter Bernd Leno (26) von Bayer Leverkusen wird nach Informationen der Sport Bild zum FC Arsenal wechseln. Als Ablöse sind 20 Millionen Euro im Gespräch. Der bisherige Stammkeeper Petr Cech (36) soll künftig Lenos Ersatzmann sein.

Eine Bestätigung von Bayer steht allerdings noch aus. An Leno, der von Bundestrainer Joachim Löw nicht in den endgültigen WM-Kader in Russland berufen wurde, hatten auch Atletico Madrid und der SSC Neapel Interesse gezeigt.

Der Werksklub hatte zuvor bereits ablösefrei DFB-Pokalsieger Lukas Hradecky (28) von Eintracht Frankfurt als neuen Schlussmann unter Vertrag genommen.