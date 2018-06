Borussia Dortmund steht offenbar kurz davor, eine weitere Planstelle im Kader für die kommende Saison zu besetzen.

Wie der kicker berichtet, steht der BVB unmittelbar vor einer Leihe von Achraf Hakimi von Real Madrid. Der 19-jährige Marokkaner ist auf der rechten Abwehrseite zuhause, kann aber auch - wie in der Nationalmannschaft - hinten links verteidigen. Vor allem für Rechtsverteidiger Lukasz Piszczek wäre Hakimi ein geeigneter Backup.

"Von der grundsätzlichen Überlegung her könnte das Sinn machen", wurde Sportdirektor Michael Zorc vom kicker zitiert.

Hakimi, der bei der WM in allen drei Spielen Marokkos über die volle Distanz spielte, stand auch beim SSC Neapel und Real Betis Sevilla auf dem Zettel. Seit der Jugend spielt der Verteidiger für Real und rückte zur vergangenen Saison in den Profikader auf. In 17 Pflichtspieleinsätzen gelangen ihm zwei Tore.