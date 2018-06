Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Michael Cuisance vorzeitig um ein Jahr bis 2023 verlängert. Der 18-Jährige war vor einem Jahr für nur 200.000 Euro vom französischen Erstliga-Absteiger AS Nancy zur Borussia gekommen, wo er in seiner ersten Saison auf 25 Einsätze in der Bundesliga kam.

"Michael war eine der großen Überraschungen der vergangenen Saison, in der er auf Anhieb den Sprung in die Bundesliga geschafft hat. Wir trauen ihm eine große Zukunft zu", sagte Sportdirektor Max Eberl über den französischen U19-Nationalspieler.