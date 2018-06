In der DAZN-Dokumentation "Being Mario Götze" spielte der heutige BVB-Profi auf die Zeit nach seinem Abschied vom FC Bayern an.

"Ich habe mich entschieden, die Bayern zu verlassen und Jürgen Klopp hatte Interesse, dass ich nach Liverpool komme. Und mein Interesse war auch da, noch einmal mit ihm zu arbeiten. Das ist noch immer da", sagte Götze.

Der WM-Held von 2014 entschied sich stattdessen für eine Rückkehr zu seinem Ex-Verein Borussia Dortmund.

Dies sei "keine Entscheidung gegen Liverpool oder Jürgen Klopp" gewesen, "ganz im Gegenteil", sagte Götze.

Unter Klopp war Götze in jungen Jahren der Durchbruch gelungen. Gemeinsam gewannen die beiden 2011 und 2012 die Deutsche Meisterschaft mit dem BVB. Das besondere Verhältnis besteht bis heute.