Arsenal-Urgestein Jack Wilshere hat mit einem emotionalen Statement seinen Abschied von den Gunners bestätigt.

"Ich kann bestätigen, dass ich Arsenal am Ende des Monats verlassen werde", schrieb der Mittelfeldspieler auf Instagram.

Und weiter: "Nach zahlreichen Gesprächen mit den Klubverantwortlichen und einem Gespräch mit Unai Emery, spürte ich, dass ich kaum eine andere Wahl hatte. Ich treffe diese Entscheidung alleine aus sportlichen Gründen."

Emery stellt Wilshere nur geringe Spielzeit in Aussicht

Wilshere stellte klar, dass es immer sein Willen gewesen sei, bei Arsenal zu bleiben. Dafür hätte er auch eine Reduzierung seines Gehalts in Kauf genommen, so der 26-Jährige, der 17 Jahre bei den Londonern spielte.

"Beim Treffen mit dem neuen Trainer wurde mir klar gemacht, dass meine Spielzeit sehr gering ausfallen würde, wenn ich bliebe", schilderte Wilshere das Treffen mit Emery. Doch er dankte dem Spanier für dessen Ehrlichkeit und wünschte dem Team nur das Beste für die Zukunft.

Wie geht es weiter für Wilshere?

An die Fans der Gunners richtete er eine emotionale Botschaft: "Ich werde mit Erinnerungen gehen, die ich immer in mir tragen werde. Von meinem Debüt bis zum Gewinn von zwei FA-Cups in Serie, es sind einfach zu viele Highlights, um alle aufzuzählen."

Er selbst wolle sich nun die nötige Zeit nehmen, um über seine Zukunft und den nächsten Schritt seiner Karriere nachzudenken, kündigte Wilshere an.

In einem Video blickte er auch in visueller Form auf seine Zeit bei Arsenal zurück.