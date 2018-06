Der FC Barcelona ist bekanntlich auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu Vissel Kobe abgewanderten Andres Iniesta. Niemand Geringeres als Ilkay Gündogan könnte nun in die Fußstapfen der Barca-Legende treten. Wie die Bild erfahren haben möchte, steht der 27-Jährige auf der Einkaufsliste der Katalanen.

Doch die Gerüchte gab es in der Vergangenheit immer wieder. So habe sich der deutsche Nationalspieler im Sommer 2016 beinahe den Blaugrana angeschlossen. "Ich stand sehr kurz davor, bei Barcelona zu unterschreiben, aber am Ende hat es nicht geklappt", sagte der 27-Jährige bei Sport Arena Plus im März diesen Jahres.

In der abgelaufenen Saison blieb Gündogan frei von Verletzungen und hatte mit 48 Pflichtspieleinsätzen einen großen Anteil an der Rekordsaison der "Citizens". Dass er dieses Kapitel nun schon wieder abbricht scheint aus mehreren Gründen fraglich.

Laut Manchester Evening News beobachtet ManCity die Situation entspannt und hat kein Interesse Gündogan, der bei Guardiola hoch im Kurs steht, zu verkaufen.

In Manchester läuft Gündogans Vertrag noch bis 2020, daher wäre die Ablöse dementsprechend hoch. Auch Gündogans jüngste Aussage bei Sport Arena Plus zur aktuellen Situation lässt auf einen Verbleib schließen: "Jetzt bin ich da, wo ich sein will, und ich bin sehr zufrieden."