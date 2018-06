Immer wieder wird Bayern-Mittelfeldspieler Arturo Vidal als Wechselkandidat für den Sommer gehandelt.

Der Vertrag des Chilenen läuft im Sommer 2019 aus und mit der Verpflichtung von Leon Goretzka gibt es einen weiteren Konkurrenten im zentralen Mittelfeld für Vidal.

Nun hat der 31-Jährige seine Bedingungen für einen Wechsel genannt. "Wenn ich den Verein wechsle, will ich um die Champions League kämpfen und Titel gewinnen", wird Vidal in der britischen Metro zitiert.

„Ich bin sehr ruhig, ich weiß, was ich wert bin. Ich weiß auch, was ich in wichtigen Spielen abliefern muss und deswegen gibt es so viele Angebote, wenn der Transfermarkt öffnet", gab sich Vidal aber bezüglich eines Wechsels entspannt. Sein Berater schaue sich alles a , während er versuche sich zu regenerieren "und wieder auf 100 Prozent zu kommen."

Dem englischen Blatt zufolge, sollen vor allem Manchester United und der FC Chelsea an den Diensten des Mittelfeldspielers interessiert sein.