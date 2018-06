Der AS Rom hat den nächsten Neuzugang an der Angel: Justin Kluivert steht unmittelbar vor einem Wechsel zur Roma.

Der 19-Jährige landete am späten Montagabend in der italienischen Hauptstadt. Bilder von der Ankunft verbreitete die Roma auf ihren Social-Media-Kanälen. Der Medizincheck erfolgt am Dienstag.

Der Sohn des früheren niederländischen Nationalspielers Patrick Kluivert stand auch im Fokus von Manchester United, doch nun macht die Roma das Rennen. Die Ablösesumme soll bei 18 Millionen Euro liegen. Kluiverts Vertrag bei Ajax lief noch bis 2019.

In 44 Erstligaspielen für Ajax erzielte der Offensivspieler zwölf Tore und bereitete neun weitere vor. Zuvor hatte die Roma bereits Ante Corix, Ivan Marcano und Bryan Cristante als Neuzugänge präsentiert.