Italiens Rekordmeister Juventus Turin will sich von Weltmeister Benedikt Höwedes trennen.

Höwedes hatte den FC Schalke 04 im vergangenen Sommer nach 16 Jahren verlassen und war für ein Jahr nach Turin ausgeliehen worden.

Nach einer von Verletzungen gekennzeichneten Saison will Juve den 30 Jahre alte Innenverteidiger von Schalke nicht weiterverpflichten. Dies berichtete die Gazzetta dello Sport.

Die Trennung hatte sich bereits angedeutet. "Stand jetzt gehe ich erstmal zurück. Darüber hinaus werden die kommenden Wochen entscheiden, wo es hingeht", hatte der Innenverteidiger am Donnerstag vergangener Woche beim Mercedes-Benz Sportpresse Club am Rande des Tennisturniers in Stuttgart gesagt.

Höwedes wohl weg, Can soll kommen

Höwedes ist nicht der einzige Spieler, von dem sich die alte Dame trennt. Auch der Schweizer Nationalspieler Stephan Lichtsteiner (FC Arsenal) und der Ghanaer Kwadwo Asamoah werden abgegeben.

Damit setzt Trainer Massimiliano Allegri seine Strategie der Verjüngung des Kaders fort.

Der deutsche Nationalspieler Emre Can vom FC Liverpool gilt dagegen als sicherer Neuzugang bei Juve. Der Vertrag soll laut Gazzetta Ende dieser Woche unterzeichnet werden.