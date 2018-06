Bereits seit einigen Wochen wird Nabil Fekir mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Der Wechsel des Offensivspielers von Olympique Lyon zu den Reds ist nahezu perfekt.

Wie die französische L'Equipe berichtet, soll Fekir dem Transfer zugestimmt haben und am Freitag den Medizincheck absolvieren. Liverpool zahlt demnach 65 Millionen plus sieben Millionen Euro Bonis für den 24 Jahre alten Wunschspieler von Jürgen Klopp.

Zuvor sorgte Lyon-Boss Jean-Michel Aulas für ein Verwirrspiel "Es gibt nichts Neues zu vermelden. Wie ich bereits schon mal bekannt gegeben habe, hat sich an der Situation nichts geändert. (…) Es gibt kein Startgebot oder etwas in dieser Art, weil wir noch nicht einmal Verhandlungen darüber begonnen haben", so Aulas gegenüber GFFN.

Wie das Liverpool Echo allerdings berichtet, sei die ganze Sache nur ein taktisches Ablenkungsmanöver von Aulas gewesen. Denn der Deal befinde sich in der finale Phase.