Nach seinem emotionalen Abschied von Atletico Madrid ist Fernando Torres' Zukunft weiterhin offen.

Nun meldet offenbar ein französischer Erstligist Interesse am 34-Jährigen an. Laut France Football ist der OSC Lille an einer ablösefreien Verpflichtung von Torres interessiert.

Torres, der sich mit dem Gewinn der Europa League von seinem Herzensklub verabschiedete, wurde zuvor auch mit einem Wechsel zu Sagan Tosu in die J-League in Verbindung gebracht.