Bleibt er oder geht er? Arturo Vidal zählt beim FC Bayern zu den Wackelkandidaten, für die sich noch eine stattliche Ablösesumme erzielen ließe.

"Arturo ist derzeit noch Rekonvaleszent", sagte Trainer Niko Kovac nun in Philadelphia. Vidal arbeite fleißig an seiner Rückkehr. "Wir hoffen, dass er uns so schnell wie möglich wieder zur Verfügung steht." Ob er mit Vidal plant? "Ich kann nichts anderes sagen", erklärte Kovac.

Der Vertrag des Chilenen beim FC Bayern läuft noch bis 2019.