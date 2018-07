Stürmer-Star Mo Salah hat beim FC Liverpool einen neuen Vertrag unterzeichnet.

Wie die Reds am Montag bekanntgaben, unterschrieb der ägyptische Superstar einen "langfristigen Vertrag." Über die exakte Vertragsdauer hüllte sich Liverpool in Schweigen.

"Diese Verlängerung zeigt zwei Dinge: Sein Glauben an Liverpool und unser Glauben an ihn. Wenn sich jemand wie Mo Salah festlegt und sagt, das ist nun mein Zuhause, sagt das sehr viel aus," erklärte Liverpool-Trainer Jürgen Klopp nach der Vertragsverlängerung seines Schützlings.

Salah traf in der vergangenen Saison 44-mal in 52 Spielen und wurde zum Spieler der Saison in der Premier League gewählt. Erst im Sommer 2017 wechselte der Angreifer für 42 Millionen Euro vom AS Rom an die Anfield Road.