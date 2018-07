Von Sabrina Barlemann

Als Kapitän führte Max Meyer die deutsche U21 zum EM-Titel 2017, wurde 2016 Vize-Olympiasieger, gewann die Fritz-Walter-Medaille gleich zweimal (2012 und 2014) und wurde Gelsenkirchens Sportler des Jahres 2013.

Bei der U17 EM 2012 wurde er zudem bester Spieler und bester Torschütze - und zuletzt Vizemeister mit Schalke 04.

Jetzt ist der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler vereinslos - Stand Juli 2018. Die Chronologie einer tragikomischen Transfer-Odyssee.

5,5 Mio. Jahresgehalt zu wenig

Als das Vertragsende 2018 immer näher rückte, witterten Meyer und sein Berater Roger Wittmann eine große Chance, bei Schalke zu verlängern und insbesondere das Gehalt ordentlich anzuheben. Nach langem Hin und Her sowie Leon Goretzkas Transfer zum FC Bayern war ihre Zeit gekommen. Schalke brauchte jetzt eine neue Identifikationsfigur - so ihre Annahme. Weit gefehlt.

Schalke wollte zwar gerne mit dem Eigengewächs verlängern, aber nicht um jeden Preis. Im Raum stand ein Vierjahresvertrag mit 5,5 Millionen Euro Jahresgehalt. Für Meyer und Wittmann war das Gebotene zu wenig. Erst recht, nachdem das von Schalke eingeplante 12-Millionen-Gehalt von Goretzka frei wurde: Die Spielerseite soll anschließend sechs bis acht Millionen Euro gefordert haben. Als im April dann die Verhandlungen mit Sportvorstand Christian Heidel endgültig scheiterten, kam es zur öffentlichen Schlammschlacht.

"Weltklassespieler" Max Meyer

Laut Heidel sprach Wittmann von seinem Schützling als "Weltklassespieler Max Meyer“, der in jeder europäischen Spitzenmannschaft Stammspieler wäre und sehr wahrscheinlich zur WM 2018 fährt. Die Mannschaft machte sich letztlich aber ohne ihn auf den Weg nach Russland. Stellungnahme folgte auf Stellungnahme.

Seinen Höhepunkt erreichte das Schauspiel, als sich Meyer in einem nicht authorisierten Bild-Interview über den Umgang der Verantwortlichen mit ihm beschwerte: "In letzter Zeit fühlt sich das für mich alles nur noch wie Mobbing an", beklagte der Sechser.

Das Ende des Lieds: Keine Vertragsverlängerung, Suspendierung und kein Spiel mehr für die Königsblauen. Und zu guter Letzt keine offizielle Verabschiedung am letzten Bundesliga-Spieltag.

Ablösefreier Spieler = mehr Geld für Berater

Aber wieso ließ Schalke den Vertrag eines vielversprechenden Talents auslaufen? Wittmann kassiert bei ablösefreien Wechseln ein hohes Handgeld, da der neue Klub keine Transferentschädigung zahlen muss.

Deshalb forderte der Berater für eine Verlängerung seines Klienten auf Schalke ein hohes Gehalt, an dem er prozentual mitverdient, sowie Handgeld, berichteten diverse Medien. Dieses Spielchen wollte Heidel aber nicht mitmachen.

Aktuell hält sich der 22-Jährige in verschiedenen Trainingscamps von ROGON, der Agentur von seinem Berater, fit. Aber all dies gibt Wittmann immer noch keinen Grund zur Sorge: "Er ist ein großes Talent und ablösefrei. Wir müssen jetzt Geduld haben." Angebote gäbe es wohl genügend.

Liste möglicher Vereine ist lang - zu lang…

Und so kursierten in den letzten Wochen immer mehr Vereinsnamen. In den Medien kam gefühlt jeden Tag ein neuer Interessent hinzu. Kurzer Überblick:

- Englische Medien nennen Liverpool als möglichen Abnehmer. Doch die Klopp-Elf distanziert sich ziemlich schnell davon. Erster Interessent abgesprungen!

- Laut La Provence lässt Wittmann seine Beziehungen zu Olympique Marseille spielen. Doch OM ist mit Luiz Gustavo, Andre Zambo, Morgan Sanson und Maxime Lopez im zentralen Mittelfeld gut besetzt. Kein Bedarf. Zweiter Interessent abgesprungen!

- Auch Arsenal soll nach den Abgängen von Jack Wilshere und Santi Cazorla interessiert sein. Knackpunkt wie bei Schalke die Gehaltsvorstellung. Dritter Interessent abgesprungen!

- Der neue Fenerbahce-Präsident Alic Koc will den Kader verjüngen und denkt über den 22-Jährigen nach. Aber daraus wird nichts. Vierter Interessent abgesprungen!

- Lange Zeit scheint es, als sei Meyer Top-Kandidat beim AC Mailand. Dann dementiert Sportdirektor Massimiliano Mirabelli: "Max Meyer ist ein guter Spieler, den wir natürlich kennen, aber auf seiner Position sind wir schon sehr gut besetzt." Fünfter Interessent abgesprungen!

- Nach Naby Keitas Abgang zu Liverpool soll Meyer die Lücke bei RB Leipzig schließen. Doch 4,5 Millionen Euro Gehalt sind mal wieder zu wenig. Sechster Interessent abgesprungen!

- Florenz, Atletico Madrid und Southampton werden auch gehandelt. Aber immer mit demselben Ergebnis: Kein Transfer. Kein Wechsel. Siebter, achter und neunter Interessent abgesprungen!

- Wittmann ist mit Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp eng befreundet. Sechs Klienten spielen bereits dort. Es heißt, die Gespräche seien weit fortgeschritten, bis der TSG-Pressesprecher dementiert: "Nix dran." Denn die Kraichgauer sind mit Dennis Geiger, Florian Grillitsch, Lukas Rupp, Kerem Demirbay und Nadien Amiri ebenfalls bestens aufgestellt. Zehnter Interessent abgesprungen!

Die Transfer-Odyssee nimmt also kein Ende. Mal sehen, auf welcher "Insel" Meyer als nächstes strandet. Oder aber…

… Meyer und sein Berater verpokern sich auf ganzer Linie, weil sie "nur" das große Geld wittern - und am Ende ist der Spieler der große Verlierer. Welch ein Trauerspiel.

