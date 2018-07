Milos Jojic wechselt vom 1. FC Köln zu Istanbul Basaksehir FK in Türkei Jojic verlässt Absteiger Köln / Lesedauer: 2 Minuten

Der serbische Mittelfeldspieler geht nicht mit dem 1. FC Köln in die zweite Liga. Stattdessen will er einen Neuanfang in der Türkei starten.