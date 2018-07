Theo Hernandez steht bei Real Madrid vor dem Absprung.

Der 20 Jahre alte französische Linksverteidiger, erst vor einem Jahr für 24 Millionen Euro von Stadtrivale Atletico Madrid verpflichtet, soll sich nach Angaben der spanischen Sportzeitungen Marca und AS mit Ligakonkurrent Real Sociedad über eine einjährige Leihe einig sein.

Hernandez mangelt es in Madrid an Spielpraxis. In der abgelaufenen Spielzeit wurde er lediglich 23 Mal eingesetzt. Der Brasilianer Marcelo ist auf der linken Abwehrseite gesetzt. Reals neuer Coach Julen Lopetegui soll ihm grünes Licht für einen Wechsel erteilt haben.