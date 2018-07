Borussia Dortmund hat den nächsten Neuzugang an der Angel. Der belgische Nationalspieler Axel Witsel befindet sich offenbar im Anflug auf Dortmund.

Nach Informationen des belgischen Portals RTBF soll Witsel am Montag den Medizincheck beim BVB absolvieren.

Laut RevierSport stand der zentrale Mittelfeldspieler ganz oben auf der Wunschliste der Schwarz-Gelben. Noch bis 2019 ist Witsel an den chinesischen Klub Tianjin Quanjian gebunden. Als Ablöse für den 29-Jährigen werden 20 Millionen Euro gehandelt.

Während der WM in Russland stand der belgische Nationalspieler in sechs Partien in der Startelf. Nur im bedeutungslosen dritten Gruppenspiel gegen England (1:0) nahm er auf der Bank Platz.

Witsel wäre vergangenes Jahr beinahe schon in Deutschland gelandet. Damals hatte Bayern-Trainer Carlo Ancelotti großes Interesse an einer Verpflichtung, scheiterte mit seiner Transfer-Anfrage aber beim damaligen Witsel-Coach und italienischen Ex-Weltmeister Fabio Cannavaro (44).