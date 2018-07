Borussia Mönchengladbach hat mit dem Verkauf von Jannik Vestergaard zum FC Southampton die Schatulle wieder ordentlich aufgefüllt.

In der Defensive ist nun allerdings eine Planstelle frei. Wie Mundo Deportivo jetzt berichtet, zeigen die Gladbachs Verantwortliche großes Interesse an Marlon Santos.

Der 22 Jahre alte Brasilianer steht noch bis 2020 beim FC Barcelona unter Vertrag, hat im Camp Nou aber keine Zukunft.

Zuletzt schien es so, als ob der Spieler zu West Ham United wechseln würde. Mittlerweile habe aber die Borussia einen Tick die Nase vorn im Rennen um den Innenverteidiger. Dem Bericht zufolge will Santos selbst gerne in die Bundesliga kommen.

Barca erwartet nun ein konkretes Angebot der Gladbacher. Eine Schmerzgrenze soll bei zwölf bis 15 Millionen Euro liegen