Offenbar macht Paris Saint-Germain bei Wendell ernst. PSG soll den 25-Jährigen bereits kontaktiert haben - und bereit sein, mehr als 30 Millionen Euro für den Brasilianer in die Hand zu nehmen.

Der französische Meister verkaufte zuletzt Linksverteidiger Yuri Berchiche an Athletic Bilbao, um nicht wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay bestraft zu werden. Nun hat Trainer Thomas Tuchel nur noch einen Linksverteidiger, muss also wohl oder übel nachlegen. Da käme Wendell gerade recht.