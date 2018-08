Der spanische Meister FC Barcelona hat den senegalesischen WM-Teilnehmer Moussa Wague vom belgischen Erstligisten KAS Eupen verpflichtet.

Wie die Belgier mitteilten, absolvierte der 19 Jahre alte Rechtsverteidiger am Freitagmorgen den Medizincheck erfolgreich und wird am Samstag erstmals bei den Katalanen trainieren. Die Bestätigung von Barca steht allerdings noch aus.

Wague kam beim Vorrunden-Aus der Senegalesen in Russland in allen drei Gruppenspielen zum Einsatz und avancierte mit seinem Treffer beim 2:2 gegen Japan zum jüngsten afrikanischen Torschützen der WM-Geschichte. Der spanische Meister hatte am Freitag die Verpflichtung von Arturo Vidal bekannt gegeben.