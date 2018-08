Der japanische Fußball-Nationalspieler Takashi Usami bleibt Bundesligaaufsteiger Fortuna Düsseldorf erhalten.

Wie die Rheinländer am Tag ihrer Saisoneröffnung mitteilten, wird der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler für eine weitere Saison vom Ligakonkurrenten FC Augsburg ausgeliehen, der zuvor den Vertrag mit dem WM-Teilnehmer vorzeitig bis 2021 verlängert hatte. Über die Modalitäten des Leihgeschäfts haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Mit acht Toren und drei Vorlagen in 29 Einsätzen hatte Usami in der vergangenen Spielzeit erheblichen Anteil am Aufstieg und der Zweitliga-Meisterschaft der Rheinländer.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder zu meinem Verein und in meine Stadt zurückkehre. Die nächste Saison in der Bundesliga wird für die Fortuna und für mich eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue", sagte Usami und Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel äußerte: "Wir freuen uns sehr, dass Takashi Usami wieder bei uns ist. Taka wird auch in der kommenden Spielzeit eine besondere Rolle in unserem Team einnehmen."