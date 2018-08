Die möglichen Last-Minute-Transfers zum Durchklicken:

Zwei Tage noch haben die Vereine Zeit, die letzten Deals einzufädeln, bevor das Transferfenster schließt. Einige Stars stehen schon in den Startlöchern - und noch ist nicht klar, ob die Wechsel tatsächlich über die Bühne gehen.

Was also passiert mit Shinji Kagawa, Kevin Trapp und Co.? SPORT1 gibt einen Überblick über den aktuellen Stand.